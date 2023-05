Darum feierte Mike Tindall bis nachts vor Charles' Krönung

Mike Tindall (44) hatte seine Gründe für diese Aktion! Vergangenen Samstag wurde Charles (74) zum König von Großbritannien gekrönt. Kurz darauf tauchten Schnappschüsse von seiner Nichte Zara Tindall (41) und ihrem Mann Mike auf, die die beiden einen Tag vor der Zeremonie beim Feiern zeigten. Das Paar soll nämlich bis zwei Uhr nachts unterwegs gewesen sein. Wieso die beiden ausgerechnet 24 Stunden vor der Krönung eine Party gefeiert hatten, verriet Mike in einem Interview.

In der Show "Good Morning Britain" erklärte der 44-Jährige, dass er und seine Liebste zuerst beim Familienessen waren. Anschließend seien er und Zara weitergezogen und in einen Klub gegangen. Die Zweisamkeit habe das Pärchen genossen: "Wissen Sie, wenn man drei Kinder hat, ist es manchmal nicht so einfach rauszugehen und einfach etwas zusammen zu trinken." Dass Mike und Zara am nächsten Tag um elf Uhr in der Westminster Abbey sein mussten, habe ihnen keine Sorgen bereitet, wie er betonte: "Mach dir nie Gedanken über das, was morgen ist. Genieße den Moment und dann kannst du dich später um den nächsten Tag kümmern."

Der einstige Rugbyspieler und die Tochter von Prinzessin Anne (72) zeigen sich in der Öffentlichkeit oftmals ausgelassen. Mitte März wurden die dreifachen Eltern auf dem Cheltenham Festival gesichtet, wo sie den Fotografen einen niedlichen Moment beschert hatten! Mike und Zara gaben sich einen dicken Schmatzer und genossen die Veranstaltung.

Getty Images Mike mit seiner Frau Zara Tindall bei der Krönung von König Charles

Getty Images Mike mit seiner Frau Zara Tindall beim Royal Ascot Juni 2022

James Whatling / MEGA Mike und Zara Tindall im März 2023

