Krönung ist vorbei: König Charles geht wieder an die Arbeit

Für König Charles (74) geht nun der Alltag wieder los. Der britische Monarch hat ein turbulentes Wochenende hinter sich. Am Samstag wurde er zusammen mit seiner Frau Camilla (75) gekrönt. Sonntag folgte dann das große Krönungskonzert mit Superstars wie Lionel Richie (73) auf der Bühne. Und dazwischen begrüßte er die Gäste aus aller Welt zum Lunch. Doch lange konnte er sich offenbar nicht ausruhen: Charles nahm seinen ersten Termin nach der Krönung wahr.

Wie The Sun berichtet, zeigte Charles sich nun zum ersten Mal seit der Krönung wieder in der Öffentlichkeit. Er besuchte allein das Whittle Laboratory der Cambridge Universität. In dem umweltfreundlichen Labor sprach er mit Wissenschaftlern unter anderem über neue Technologien. Dabei schien der 74-Jährige bester Laune zu sein und lachte herzlich mit seinen Gastgebern. Im Anschluss an den Rundgang durfte er noch den Spatenstich für ein neues Labor machen.

Charles ist aber nicht der einzige Royal, der wieder an die Arbeit geht. Sein Sohn Prinz William (40) und seine Familie hatten bereits am Montag bei der Renovierung eines Pfadfindertreffpunktes fleißig mitgeholfen. Anlässlich der Kampagne The Big Help Out hatten sie Zäune bemalt und waren mit dem Bagger gefahren. Prinz George (9) durfte sogar helfen, mit dem Bohrer Möbel zusammenzuschrauben.

König Charles, Krönung

König Charles in Cambridge

Prinz William und Prinz Louis bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Mai 2023

