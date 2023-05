Ex-"The Biggest Loser"-Kandidat Christos hat geheiratet!

Christos Christodoulou (28) ist endlich unter der Haube! Noch im März 2021 hatte der ehemalige The Biggest Loser-Kandidat aus dem Jahr 2018 verkündet, wieder solo zu sein. Nur kurz danach hatten er und seine Partnerin Sandra dann aber doch wieder zusammengefunden. Anfang dieses Jahres machte der TV-Star seiner Liebsten einen romantischen Antrag. Gegenüber Promiflash berichtet Christos nun von seiner Hochzeit!

"Unsere standesamtliche Trauung war in der schönen Stadt Heidelberg, weil meine Frau dort gelebt hat", erzählt der 28-Jährige im Interview mit Promiflash. "Da sie Italienerin ist, haben wir die standesamtliche Hochzeit auch vom Essen her sehr italienisch gestaltet", erklärt Christos. Die Feier habe in ihrem Restaurant stattgefunden, welches für diesen Anlass extra neu gestaltet worden sei. "Selbst Bänke, Tische und Stühle habe ich ausgewechselt für diesen einen Tag. Es wurde wirklich wunderschön", schwärmt der Frischverheiratete.

Doch auch die Art, wie Christos um die Hand seiner Sandra angehalten hat, sei sehr besonders gewesen. Er habe Sandra und seine Stieftochter in ein Eventrestaurant in Mannheim ausgeführt. "Ich hatte meine Eltern eingeladen, ihre Mutter, drei Freunde von uns und natürlich wir", erzählte Christos vor einigen Monaten. Er erinnerte sich noch ganz genau an den Ablauf: "Kurz bevor die Show losging, habe ich mich dann vor den Tisch gestellt und kurz um Aufmerksamkeit gebeten. Dann habe ich ein paar Worte an sie gerichtet und sie mit dem Ring ihrer Träume gefragt, ob sie meine Frau werden will."

Ex-"The Biggest Loser"-Kandidat Christos Christodoulou und seine Partnerin Sandra

Christos Christodoulou im Februar 2023

Sandra und Christos Christodoulou im Oktober 2022

