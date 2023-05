Nach Hochzeit: "The Biggest Loser"-Christos will Nachwuchs!

Christos Christodoulou (28) hat große Pläne! Seit er nach seiner Teilnahme bei The Biggest Loser, wo er 2018 den dritten Platz belegt hatte, 85 Kilo angenommen hat, ist er in ein gesundes und sehr glückliches neues Leben gestartet. Gerade erst hat der Realitystar seine große Liebe Sandra standesamtlich geheiratet. Im kommenden Sommer soll auch noch eine große Hochzeit am Meer stattfinden. Und dann wollen Christos und Sandra sich an die Familienplanung machen!

Das verrät er überglücklich im Promiflash-Interview. "Wir können es kaum abwarten, bis wir unsere Familie vergrößern. Das ist so der nächste große Schritt. Wir sind beide definitiv bereit", schwärmt Christos von der Zukunft. Allerdings wolle er noch so lange warten, bis er alle Operationen zur Beseitigung der überschüssigen Haut nach seinem Abnehmerfolg hinter sich habe.

In einer sechsstündigen OP sind Christos zuletzt ganze 4,7 Kilogramm Haut entfernt worden. Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden – im kommenden Herbst werden allerdings auch noch seine Oberschenkel gestrafft. Auch die Brust könnte noch operiert werden, um die restlichen Hautfetzen wegzuschneiden, berichtet der Sportfan Promiflash.

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou im September 2020

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou mit seiner Frau und Stieftochter im April 2023

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou, Realitystar

