4,7 Kilo: Ex-"Biggest Loser"-Christos ließ Haut entfernen

Christos Christodoulou (28) wagte einen großen Schritt. Der Realitystar war 2018 durch seine Teilnahme an der Abnehmshow The Biggest Loser bekannt geworden. Dort konnte er enorm abspecken und landete auf dem dritten Platz. Die TV-Bekanntheit verlor seither unglaubliche 85 Kilo. Doch bei einem so extremen Gewichtsverlust bleibt viel überschüssige Haut zurück. Diese ließ sich Christos nun operativ entfernen. Mit Promiflash sprach er über seine Erfahrungen damit.

Der 28-Jährige gab gegenüber Promiflash zu, dass die Operation ein schwerer Schritt für ihn gewesen sei: "Ich hatte echt Respekt vor der OP." Diese habe ganze sechs Stunden gedauert, sich aber letztlich gelohnt. "Im Endeffekt sind 4,7 Kilo entfernt worden. Wahnsinn, ich kann das gar nicht glauben. Ich habe aber die Stücke gesehen, die entnommen wurden", zeigte Christos sich erstaunt. Dies führte dem gebürtigen Griechen außerdem seine Erfolge erneut vor Augen: "Ich hätte nicht gedacht, dass so viel weggeschnitten wird. Da sieht man mal, was ich wirklich geleistet habe, die letzten Jahre."

Christos ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen, aber tatsächlich muss er sich noch weiteren Operationen stellen: "Die Oberschenkel müssen noch gestrafft werden. Das wird so im Herbst 2023 gemacht werden. Eventuell wird dann noch etwas an der Brust verändert."

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou, TV-Star

Instagram / ichbinchristos Ex-"Biggest Loser"-Kandidat Christos

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou im Februar 2023

