Verlobt! So romantisch war "Biggest Loser"-Christos' Antrag

Christos Christodoulou (28) hat sich für seine Liebste eine ganz besondere Sache überlegt! Noch im März 2021 hatte der The Biggest Loser-Kandidat aus dem Jahr 2019 verkündet, wieder solo zu sein. Nur kurz danach hatten er und seine Partnerin Sandra aber wieder zusammengefunden. Dieses Mal sind sie sich ihrer Sache sicher: Christos und Sandra haben sich verlobt! Promiflash berichtete er nun von seinem romantischen Antrag.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte der 28-Jährige über den besonderen Moment. Er habe Sandra und seine Stieftochter in ein Eventrestaurant in Mannheim ausgeführt. "Ich hatte meine Eltern eingeladen, ihre Mutter, drei Freunde von uns und natürlich wir", erzählte Christos und erinnerte sich: "Kurz bevor die Show losging, habe ich mich dann vor den Tisch gestellt und kurz um Aufmerksamkeit gebeten. Dann habe ich ein paar Worte an sie gerichtet und sie mit dem Ring ihrer Träume gefragt, ob sie meine Frau werden will." Dabei sei er sogar im Stil der alten Schule auf die Knie gegangen.

Das Ganze sei ein voller Erfolg gewesen. "Anschließend haben wir den Abend in diesem wundervollen Ambiente mit unserer Familie und unseren Freunden an unserer Seite genossen." Immerhin war die Gesellschaft an sich schon eine Überraschung. Keiner der Gäste wusste vom jeweils anderen. "Meine Freundin ist schon in Tränen ausgebrochen, nur weil sie ihre Mutter gesehen hatte, als sie am Tisch saß", berichtete Christos.

Instagram / ichbinchristos Ex-"The Biggest Loser"-Kandidat Christos Christodoulou und seine Partnerin Sandra

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou mit seiner Verlobten und seiner Mutter

Instagram / ichbinchristos Christos Christodoulou, ehemaliger "The Biggest Loser"-Kandidat

