Fast zehnte Woche: So geht es der schwangeren Ana Johnson

Ana Johnson (29) könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein! Die Influencerin und ihr Mann Tim Johnson versuchen nun schon eine ganze Weile, ein Kind zu bekommen. Nach dem sechsten Embryonentransfer und zwei Fehlgeburten hat es dann endlich geklappt: Die Beauty ist schwanger! Im Netz hält sie ihre Follower über ihre fortschreitende Schwangerschaft stets auf dem Laufenden. Mittlerweile steht Ana kurz vor der zehnten Woche – gegenüber Promiflash verrät sie, wie es ihr aktuell geht!

"Mir geht es ganz gut. Die letzten Wochen und die letzten Jahre und Monate waren sehr, sehr turbulent", gibt Ana im Promiflash-Interview beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln zu. Sie merkt an, dass sie und ihr Partner diese Zeit wohl auch nicht so schnell vergessen werden. "Ich komme jetzt übermorgen in die zehnte Schwangerschaftswoche und wir sind noch nie so weit gekommen. Wir hatten aber auch natürlich die letzten Jahre sehr, sehr viele Rückschläge, die auch immer wieder viele Ängste, besonders in mir hervorrufen, aber von Woche zu Woche werden wir ein bisschen sicherer", räumt die 29-Jährige ein. Aber allmählich könne Ana sich immer mehr über ihre Schwangerschaft freuen.

Doch wie wirken sich Ana und Tims Rückschläge auf ihre Beziehung aus? "Ich glaube, wir sind noch viel enger zusammengerutscht, als wir eh schon waren", gibt die Influencerin zu. "Wir haben sehr viele schöne Momente, aber auch sehr viele schwierige Momente schon durchstehen müssen und diese Momente prägen einen natürlich fürs Leben und auch diese Zeit hat uns, glaube ich, auch noch viel, viel enger zusammengeschweißt", fügt die werdende Mama noch hinzu.

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson im Mai 2023

ActionPress Tim und Ana Johnson bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln

Instagram / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im April 2022

