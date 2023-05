Mädchen oder Junge? Das Geschlecht wünscht sich Ana Johnson

Über welches Geschlecht würde sich Ana Johnson (29) mehr freuen? Die erfolgreiche Influencerin verkündete gemeinsam mit ihrem Ehemann Tim Johnson erst kürzlich, dass sie schwanger sei. Und das, nachdem Ana sich seit einem Jahr mehreren Kinderwunsch-Behandlungen unterzogen und zwei Fehlgeburten erlitten hatte. Im Netz hält die Influencerin ihre Follower über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt verriet Ana, welches Baby-Geschlecht sie sich wünscht.

"Es ist so egal, wir freuen uns über Mädchen, Junge oder allem dazwischen", stellte die Blondine in einer Q&A-Runde auf Instagram klar. Dennoch gab sie zu: "Mein inneres Gefühl tendiert gerade aber eher zu einem Jungen." In ihren Träumen habe sich Ana immer als Jungs-Mama gesehen. Allerdings sei die Frage des Geschlechts für die werdende Mama in Vergessenheit geraten, denn sie habe andere Sorgen, Wünsche und Ängste gehabt.

Ein weiterer neugieriger Follower wollte von der Influencerin wissen, wie es um die Namenssuche für den Nachwuchs steht. "Wir haben seit Jahren eine Namensliste, um unsere Favoriten nicht zu vergessen", gab Ana zu. Einige Namen habe sie jedoch bereits wieder entfernt. Den Grund dafür nannte sie auch: "Weil in den vielen Jahren so viele Freunde, Bekannte oder Familie Kinder bekommen haben und die Namen schon vergeben waren."

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Tim Johnson halten einen Schwangerschaftstest

Instagram / timjohnsonx Tim und Ana Johnson

ProSieben / anajohnson Tim Johnson und Ana Johnson im Mai 2022

Was denkt ihr: Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen! Ein Junge! Abstimmen Ergebnis anzeigen



