"Let's Dance"-Philipp weiter: Das denken Renata und Malika

Was halten Renata Lusin (35) und Malika Dzumaev (32) davon, dass Philipp Boy (35) im Let's Dance-Finale steht? Nächste Woche gibt es schon das große Finale der beliebten Tanzshow. In der vergangenen Folge hatte der Brandenburger zwar beim Paso Doble die volle Punktzahl erreichen können. Doch beim Impro-Dance versagte der einstige Turner dafür auf ganzer Linie. Trotzdem schaffte er den Sprung in die Endrunde. Die Profitänzerinnen gaben Promiflash nun ihre Einschätzung darüber.

Renata erklärte gegenüber Promiflash, dass es verdient sei, dass der 35-Jährige trotz Aussetzer noch eine Chance auf den Sieg hat: "Ich glaube, die ganze Staffel über war Philipp viel besser. Durch seine tänzerische Leistung war es am Ende doch gerecht, dass Philipp und Patricija im Finale sind." Malika war derselben Meinung: "Die Gesamtleistung der letzten Wochen überwiegt am Ende doch." Dadurch sei Philipp allgemein schließlich doch besser gewesen.

Doch die beiden Frauen haben wohl so oder so andere Dinge mehr im Blick. Immerhin stehen ihre Partner Valentin Lusin (36) und Zsolt Sándor Cseke (35) mit ihren Promis ebenfalls im Finale. "Wir freuen uns so sehr! Aber wir haben heute auch die ganze Zeit gezittert und mitgefiebert", gab Renata zu. "Ich hatte sogar Bauchschmerzen", ergänzte Malika.

Patricija Ionel und Philipp Boy, Mai 2023

Renata Lusin und Valentin Lusin im Februar 2023

Zsolt Sándor Cseke und Malika Dzumaev in der Ukraine

