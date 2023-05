"Finale gekostet": Philipp Boy versaut den Impro-Dance!

Was war bloß mit Philipp Boy (35) los? Derzeit schwingt der Turner gemeinsam mit Patricija Ionel (28) wöchentlich bei Let's Dance das Tanzbein. Vergangenen Freitag konnte das Duo sogar ganze 60 Punkte einheimsen – die höchste zu erreichende Punktzahl des gesamten Abends. Auch in der heutigen Show konnte der Sportler für seinen Paso Doble die volle Punktzahl ertanzen. Doch bei dem gefürchteten Impro-Dance scheint ihm die Luft ausgegangen zu sein. Philipp muss harte Worte von der Jury kassieren!

“Du kannst nicht so aufgeben mitten im Tanz”, beschwert sich Tanzrichterin Motsi Mabuse (42) im Anschluss an den improvisierten Charleston von Philipp und seiner Tanzpartnerin. Joachim Llambi (58) findet noch härtere Worte für den Kandidaten, der den Tränen nahe scheint: “Hast du sie noch alle auf der Lampe? Du bist Leistungssportler gewesen, du hast Druck ausgehalten. [...] Wahrscheinlich haben dir die Nerven das Finale gekostet." Dafür vergab der Juror im Halbfinale bloß seltene drei Punkte! Insgesamt erhält Philipp für den Tanz bloß 17 Punkte und landet in dieser Runde auf dem hinteren Platz.

Obwohl die Jury seinen ersten Paso Doble in den Himmel lobten und mit der Höchstpunktzahl belohnten, waren die Zuschauer eher semi-begeistert und konnten das Urteil nicht ganz nachvollziehen. “Ich weiß ja nicht, Leute. Der liebe Philipp hat doch mehr gestanden und auf Patricija gewartet oder sie gehoben als getanzt" oder “Bekommen die anderen Paare 40 Punkte? Das kann wohl nicht wahr sein", äußerten sich die User auf Twitter verstimmt.

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Patricija Ionel und Philipp Boy bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Daniel Hartwich, Philipp Boy und Patricija Ionel

