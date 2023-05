Seltener Paarauftritt: Klaas Heufer-Umlauf posiert mit Doris

Was für ein seltener Anblick! Seit mehr als zehn Jahren gehen Klaas Heufer-Umlauf (39) und Doris Golpashin (42) nun schon gemeinsam durchs Leben. Doch nur gelegentlich zeigen sich der Entertainer und das österreichische Model zusammen in der Öffentlichkeit. Am 12. Mai fand nun der alljährliche Deutsche Filmpreis am Potsdamer Platz in Berlin statt. Zu diesem Anlass zeigten sich Klaas und seine Doris auf dem roten Teppich!

Zu dem Event am Freitag erschien das Paar ganz in Schwarz gekleidet. Der Moderator trägt dabei einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege. Doris dagegen zeigt sich in einem dunklen Kleid mit tiefem Ausschnitt, welches in der Mitte durch eine Raffung einen fließenden Effekt zauberte. Dazu kombinierte die Beauty eine schwarze Handtasche sowie silberfarbene Schuhe. Bei ihrem seltenen gemeinsamen Auftritt wirken die beiden Turteltauben zudem glücklich und ausgelassen.

Vergangene Woche musste der Fernsehstar jedoch einiges an Kritik wegstecken. Als Strafe für ihre Niederlage bei Joko & Klaas gegen ProSieben musste Klaas gemeinsam mit Joko Winterscheidt (44) eine Stunde lang die Krönung von Charles (74) kommentieren. "Es ist ein erbärmliches Schauspiel, was ihr da abliefert. Weder von Intelligenz noch von Witz eine Spur", hatte sich einer von vielen Usern auf Instagram darüber aufgeregt, dass das Duo das Spektakel ins Lächerliche gezogen hatte.

Getty Images Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf und Doris Golpashin beim Deutschen Fernsehpreis 2022

