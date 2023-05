TV-Deal: Ist Marc Terenzi nur deshalb mit Verena zusammen?

Geht es in Marc Terenzi (44) und Verena Kerths (41) Beziehung gar nicht mehr um Liebe? Das verlobte Paar machte in den letzten Wochen so einige Schlagzeilen – unter anderem soll es in der Beziehung wohl kriseln. Schwere Anschuldigungen um sexuelle Belästigung gegen den Sänger hatten in letzter Zeit wohl ebenfalls nicht für eine besonders romantische Stimmung gesorgt. Doch auch die Blondine hat mit Vorwürfen zu kämpfen: Angeblich soll sie ihren Liebsten schlagen. Sind Marc und Verena bloß noch aus diesem Grund zusammen?

Laut der Bild hat das Paar wohl einen geldbringenden Deal mit RTLZWEI abgeschlossen. Marc und Verena sollen rund um ihre Liebe nämlich eine eigene Doku-Serie bekommen! "Marc & Verena in Love" soll diese heißen. Eine ähnliche Sendung war auch von 2005 bis 2008 gelaufen, in welcher der Musiker seine Liebe mit seiner Ex-Frau Sarah Connor (42) unter dem Namen "Sarah und Marc in Love" zeigte.

Die Vorwürfe, dass Verena ihren Verlobten schlagen soll, dementieren die beiden. "Es nimmt hier langsam neue Dimensionen an und die können und wollen wir nicht auf uns sitzen lassen", fingen die beiden in ihrer Instagram-Story an. Die Berichte seien völlig falsch und aus dem Zusammenhang gerissen worden. "Wir lieben uns, wir sind glücklich und wir trennen uns auch nicht", stellte Marc klar.

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi in der Schweiz

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor, 2006

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im September 2022

