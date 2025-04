Tschüss, Winkearme: Verena Kerth war beim Schönheits-Doc

Verena Kerth (43) hat sich von einer ungeliebten Problemzone verabschiedet. Bei der BMW Players Night in München zeigte sich die Moderatorin sichtlich zufrieden mit ihrem jüngsten Schönheitseingriff. Im Interview mit RTL verriet sie, dass sie sich schon länger unwohl mit ihren Oberarmen gefühlt habe. "Gerade im Dirndl habe ich das immer auf Fotos gesehen", erklärte sie. Der entscheidende Moment kam, als sie sich mit Humor daran erinnerte, neben Elton (54) John gestanden zu haben: "Der Elton hat sogar schmalere Oberarme als du selber!", bemerkte sie augenzwinkernd. Für sie war klar: Der Sommer naht, und sie wollte sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen.

Bevor Verena sich für den Besuch beim Beauty-Doc entschied, hatte sie bereits vieles ausprobiert. Doch weder Fitness noch andere Maßnahmen brachten das gewünschte Ergebnis, erzählte sie. Deshalb wagte sie den kosmetischen Eingriff, ganz nach dem Motto: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wichtig war ihr, dabei zu betonen, dass sie den Eingriff nur für sich selbst gemacht habe. "Ich fand das einfach störend", stellte sie klar, und nicht etwa, um anderen zu gefallen. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, die seit ihrer Trennung von Marc Terenzi (46) wieder Single ist, ist nun "superhappy" mit ihrem neuen Look.

Verena ist nicht die erste Prominente, die sich für einen solchen Schritt entscheidet, und sie ist offen mit dem Thema umgegangen. Schon in der Vergangenheit sprach sie immer wieder über persönliche Höhen und Tiefen – sei es ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp oder ihre Auftritte als Moderatorin. Privat ist sie nach ihrer Beziehung zu Marc wieder auf der Suche nach ihrem Glück. Ihren Fans scheint sie vor allem eines mitgeben zu wollen: Man sollte sich wohlfühlen und das tun, was einem persönlich guttut, unabhängig von der Meinung anderer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth, 2019

Anzeige Anzeige