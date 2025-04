Das erstaunt Marc Terenzi rückblickend an seiner Drogensucht

Marc Terenzi (46) verbrachte den vergangenen Sommer in einer Entzugsklinik und krempelte danach sein Leben um. Nun, einige Monate später, blickt er mit einer veränderten Perspektive auf seine Drogenprobleme aus der Vergangenheit zurück. "Wisst ihr, wenn ich zurückblicke und sehe, wie viel unglaubliche Kraft, Stärke und Hingabe ich damals hatte, die ich in die Sucht gesteckt habe ... Es ist wirklich unglaublich", schildert er in seiner Instagram-Story. "Ein normaler Mensch würde das wohl drei Tage machen und dann aufgeben."

Damals habe er sich mit Gleichgesinnten auf Partys und im Nachtleben herumgetrieben. "Es ist erstaunlich, was für eine Kraft Leute wie ich haben, um uns das überhaupt anzutun", reflektiert er. Heute investiere er seine Energie lieber in andere Bereiche seines Lebens. "Jetzt, ohne Sucht und Selbstzerstörung, kann ich diese Kraft in Positives für meine Zukunft stecken, was eine extreme Stärke und Hingabe ist, die ich nun in Gutes einsetze", freut er sich.

Im August 2024 ließ sich der 46-Jährige nach einem Zusammenbruch in eine Berliner Klinik einweisen. Neben dem Entzug unterzog er sich dort auch einer Traumatherapie. Nach seiner Entlassung Ende Oktober wagte er mit der Unterstützung eines guten Freundes einen Neuanfang in der Türkei. Mittlerweile ist Marc sogar zu seiner alten Strippergruppe, den Sixxpaxx, zurückgekehrt.

Marc Terenzi

Marc Terenzi, Sänger

