Nach Entzug: Marc Terenzi trotzt der Versuchung auf Mallorca

Auf der Partyinsel Mallorca geht es endlich wieder rund: Vor wenigen Tagen fand die große Opening-Party im Megapark statt, bei der sich auch in diesem Jahr wieder viele bekannte Gesichter tummelten, darunter Schlagerstars wie Isi Glück und Mia Julia (38) – aber auch Marc Terenzi (46). Für den gebürtigen Amerikaner war dieser Abend mehr als nur ein Auftritt: Der Sänger, der nach eigener Aussage trockener Alkoholiker ist, wagte ein Comeback an einem Ort, der früher eng mit seinem Absturz verknüpft war. Umgeben von Alkohol, feiernden Menschen und lautem Jubel prüfte Marc, ob er sich selbst vertrauen kann. "Ich wollte sehen, ob das hier gut geht", sagte er im RTL-Interview noch am Abend der Eröffnung. Seine Erkenntnis: Weglaufen bringt nichts – man muss lernen, mit der Realität umzugehen, denn: "Es gibt überall Alkohol."

Hinter Marc liegen schwere Zeiten: Drei Flaschen Wodka oder Gin pro Tag gehörten lange fest zu seinem Alltag und halfen ihm, sich "überhaupt normal" zu fühlen. 70 Tage verbrachte Marc vergangenes Jahr im Entzug, um die Sucht zu besiegen. Seither setzt er sich sehr viel bewusster mit seinem Lebensstil auseinander, wie er im Interview berichtete. Auf Mallorca lebt der Sänger heute sportlich und achtet auf gesunde Ernährung. Zusätzlich nimmt er täglich ein Medikament, das ihm helfen soll, nicht rückfällig zu werden. Das Medikament, dessen Wirkstoff nicht unumstritten ist, unterstützt ihn dabei, die Finger vom Alkohol zu lassen, da es bereits nach einem einzigen Bier heftiges Unwohlsein auslöst – Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen inklusive.

Privat hat Marc sich in den letzten Jahren immer wieder neu erfunden. Auch jetzt scheint der reality-erprobte Musiker seine Zeit auf Mallorca nicht nur zu nutzen, um auf der Bühne zu stehen, sondern auch, um sich neben Stimmungskanonen wie Lorenz Büffel (45) ganz neu kennenzulernen. Bei seinen Fans blieb Marc trotz Rückschlägen und Skandalen stets beliebt – vielleicht gerade, weil er immer wieder offen und ehrlich Einblicke in seine persönlichen Kämpfe gibt. Seine Familie, insbesondere seine Kinder, beschreibt er als starken Rückhalt: Sie geben ihm Kraft auf seinem Weg zu einem gesünderen Leben.

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi im Urlaub

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

