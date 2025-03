Radikale Trennung: Marc Terenzi löschte 12.000 Kontakte

Marc Terenzi (46) sprach kürzlich offen über seinen Neuanfang auf Mallorca. Der Sänger, bekannt durch die Boyband "Natural" und seine Ehe mit Sarah Connor (44), widmet sich aktuell nach einem Aufenthalt in einer Berliner Entzugsklinik im vergangenen Jahr seinem persönlichen Neustart. In einem emotionalen Instagram-Video enthüllte Marc nun seine drastischen Maßnahmen: Er verabschiedete sich von allen falschen Freundschaften und löschte rund 12.000 Kontakte aus seinem Handy. "Ich brauche keinen dieser Leute mehr in meinem Leben", erklärte er entschieden.

Der Weg zu diesem Punkt war jedoch alles andere als einfach. In der Vergangenheit kämpfte Marc mit ernsthaften Alkohol- und Drogenproblemen, wie er im Gespräch mit der Bild offenbarte: "Manchmal waren es zwei Flaschen Wodka am Tag." Während seiner Zeit in der Klinik sei ihm schmerzlich bewusst geworden, wie wenig Unterstützung er aus seinem Umfeld erhalten hatte. "Als es mir am schlechtesten ging, haben mich nur etwa sechs Leute angerufen", verriet er auf Instagram nun dazu. Dieser Einsicht folgte die radikale Entscheidung, sich von all jenen zu distanzieren, die ihm nicht guttaten. Stattdessen konzentriert sich Marc nun auf sein Leben auf Mallorca, wo er nicht nur als Musiker, sondern auch als Geschäftsmann durchstarten möchte – mit der Eröffnung von drei Eisdielen.

Marc ist zweifacher Vater. Die Kinder Tyler (21) und Summer (18) stammen aus seiner Ehe mit Sarah. Der Schritt, alte Kontakte zu löschen, sei für ihn ein Akt der Befreiung gewesen, um Platz für Positives zu schaffen. Auf Instagram teilte er seine Gedanken über das Loslassen und appellierte an seine Fans, ähnliche Veränderungen in Betracht zu ziehen: "Manche Menschen fühlen sich vielleicht einsam, wenn andere auf Distanz gehen. Aber manchmal ist genau das nötig, um zu wachsen." Sein Mut, ehrlich über diese Transformation zu sprechen, hat ihm viel Zuspruch unter seinen 97.000 Followern eingebracht.

Getty Images Musiker Marc Terenzi und Sängerin Sarah Connor

Instagram / marc_terenzi Tyler und Marc Terenzi, Dezember 2020

