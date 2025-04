Ganz ohne Alkohol: Marc Terenzi feiert Megapark-Comeback

Marc Terenzi (46) hat mit einem ganz besonderen Auftritt für Aufsehen gesorgt: Für sein großes Bühnen-Comeback nach zwei Jahren Pause wählte der Sänger ausgerechnet das Opening vom berüchtigten Megapark an der Playa de Palma auf Mallorca. Um Punkt 17:00 Uhr wurde der frühere Boygroup-Star dort vom tobenden Partypublikum empfangen. Nach jahrzehntelanger Alkoholabhängigkeit stand Marc zum ersten Mal nüchtern vor den feiernden Fans und bestätigte am Rande der Veranstaltung gegenüber Bild: "Ich habe ausgeschlossen, rückfällig zu werden." Statt Cocktails hielt er konsequent an Wasser fest – und das am Ballermann, wo be­kann­ter­wei­se viel Alkohol fließt.

Hinter dem erfolgreichen Neustart steckt eine radikale Lebensveränderung. Im vergangenen Jahr hatte sich Marc nach einem Entzug in einer Berliner Suchtklinik und einer anschließenden Erholungsphase in der Türkei vollkommen neu ausgerichtet. Seit Ende 2024 lebt er fest auf Mallorca, trainiert intensiv, steht früh auf und setzt auf Meditation – ein klarer Bruch mit den alten Gewohnheiten. "Früher habe ich bis zum Nachmittag geschlafen", blickt er auf alte Zeiten zurück. Das Publikum in der legendären Partylocation zeigte sich nun begeistert von seinem musikalischen Comeback – allerdings weiß Marc genau, dass die Feiernden am Ballermann auch kein Blatt vor den Mund nehmen: "Das hier ist die schwerste Bühne der ganzen Welt", betont er.

Marc hat nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat zahlreiche Schnitte gemacht. Er umgibt sich jetzt ausschließlich mit Menschen, die ihm guttun. Mit seiner früheren Partnerin Verena Kerth (43) hat er keinen Kontakt mehr: "Mit ihr habe ich abgeschlossen! Ich habe auch einen komplett neuen Freundeskreis und nur noch zehn Kontakte in meinem Handy." In früheren Interviews sprach der Sänger offen darüber, wie viel Energie früher in die Sucht geflossen sei – Kraft, die er heute in Positives investiert. Sein aktuelles Motto: "Aus Niederlagen lernen wir am meisten." Aktuell arbeitet Marc an neuer Musik und schaut optimistisch nach vorn – ein Neuanfang auf ganzer Linie für den zweifachen Vater und Sänger.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Instagram / marc_terenzi Popstar Marc Terenzi

