Nach vielen Dramen: Marc Terenzi arbeitet an neuer Musik

Marc Terenzi (46) hat spannende Neuigkeiten für seine Fans: Der Sänger arbeitet derzeit an einem neuen Album. In einer Instagram-Story verriet er: "Ich habe in letzter Zeit an einem neuen Album gearbeitet ... Und es war dieses Mal anders." Marc beschrieb, wie viele der neuen Songs in Momenten der Ruhe entstanden seien, bei einer einfachen Tasse Kaffee, während er über sein Leben nachdachte – über seine Vergangenheit, seine Entwicklung und das, was noch vor ihm liegt.

Wie der US-Amerikaner weiter in seiner Story schreibt, haben sich sein Verhältnis zur Musik und sein kreativer Ansatz verändert. Früher habe er vor allem Melodien geschaffen, heutzutage sei seine Arbeit von tieferem Verständnis geprägt. "Musik ist für mich nicht mehr nur etwas, das ich erschaffe. Es ist etwas, das ich jetzt auf eine tiefere Weise verstehe", erklärte Marc. Laut seinen Worten ist das neue Album also nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein persönliches Projekt, das seine Reise als Mensch und Musiker widerspiegeln soll.

In den letzten Jahren machte das ehemalige Boygroup-Mitglied nicht mit seiner Musik, sondern mit seinem turbulenten Privatleben von sich reden. Nach der Trennung von Verena Kerth (43) im vergangenen Juli ließ sich der 46-Jährige wenige Wochen später nach einem Zusammenbruch in eine Klinik einweisen. Angeblich litt Marcs psychische Gesundheit stark unter der Beziehung zu der Münchnerin. Auch sah er sich mit Belästigungsvorwürfen von der minderjährigen Tochter einer Ex-Freundin konfrontiert. Vor wenigen Tagen konnte der Künstler allerdings aufatmen: Wie RTL berichtete, wurde das Verfahren gegen eine Zahlung in Höhe von 1.500 Euro eingestellt. Marc hatte die Vorwürfe bis zuletzt vehement bestritten.

ActionPress Marc Terenzi, Sänger

Getty Images Dschungelcamperin Verena Kerth und Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi

