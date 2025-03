Verena Kerth gibt Marc Terenzi Otto-Auszeichnung zurück

Marc Terenzi (46) ist überglücklich, denn er hat endlich seinen goldenen BRAVO Otto wieder. Der Preis stand nach der Trennung von Verena Kerth (43) bei ihr in der Küche, wie Bild berichtet. Aufgrund der Streitigkeiten, in die das Ex-Paar die vergangenen Monate verwickelt war, kam Marc nicht an seine Habseligkeiten in Verenas Wohnung auf Mallorca heran. Zwar schickte sie ihm zwischenzeitlich seine Sachen zu, doch der BRAVO Otto fehlte. Jetzt hat auch er seinen Weg zurück in das Wohnzimmer des ehemaligen Boyband-Stars gefunden. "Das war der einzige Award, den ich je gewinnen wollte. All meine Idole wie Michael Jackson (✝50) bekamen ihn auch. Und jetzt habe ich meinen Goldschatz endlich wieder in meinen Händen", freut Marc sich im Interview.

Ganz so einfach war die Reise des Ottos nach Hause aber nicht. Das Magazin fragte in Marcs Namen bei Verena nach dem Preis. Sie musste erst einmal auf die Suche gehen. "Er steht tatsächlich bei mir am Herd. Das wundert mich nicht, dass ich ihn übersehen habe. Kochen ist ja nicht meine Kompetenz", meinte die Moderatorin. Ohne Umwege schickte sie die goldene Statue zurück nach Deutschland, wo ihr Ex gerade erst operiert wurde und in einem Hotel residiert. Eine gemeinsame Freundin brachte dem gebürtigen US-Amerikaner seinen Otto – die Stimmung zwischen Verena und Marc scheint noch zu angespannt für ein persönliches Treffen.

Marc, der in den 2000ern durch die Boyband Natural bekannt wurde, gewann den goldenen BRAVO Otto 2005 in der Kategorie "Bester Sänger". Seine Ex forderte er schon vor einigen Wochen auf, ihm den Preis wiederzugeben. Die beiden scheinen in der Sache nur haarscharf an einer weiteren Auseinandersetzung vorbeigeschrammt zu sein. Immerhin streiten sie bereits seit Monaten. Im Sommer 2024 zerbrach ihre Liebe, nachdem sie sich zuvor ganz romantisch vor den Kameras des Dschungelcamps verlobt hatten. Seitdem jagt ein Vorwurf den nächsten. Vor allem Marcs Alkoholproblem soll die Beziehung sehr belastet haben – daran arbeitete er aber bereits und suchte sich Hilfe in einer Suchtklinik.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2023

