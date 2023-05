Valentins sexy "Let's Dance"-Choreo: Renata war Inspiration

Wie kam Valentin Lusin auf diese Choreografie? Nächste Woche steht bereits das große Finale von Let's Dance an. Mit dabei sind auch Publikumsliebling Anna Ermakova (23) und ihr Profitänzer. In der vergangenen Folge begeisterten die beiden mit einem extrem sexuell aufgeladenen Contemporary. Unter anderem schlang das Model seine Beine um die Hüften ihres Tanzpartners. Zwischenzeitlich saßen sie sich außerdem mit geöffneten Beinen gegenüber. Valentin (36) hatte beim Erstellen dieser Performance an seine Frau gedacht!

Dieser Auftritt ließ die Zuschauer sowie die Jury staunend zurück. Der 36-Jährige verriet daraufhin lächelnd, wo er die Inspiration für diesen nicht ganz jugendfreien Tanz hergenommen hatte: Selbstverständlich sei seine Herzensdame Renata (35) seine Muse gewesen. "Schatzi hat bei den Bett-Szenen geholfen, natürlich", offenbarte der gebürtige Russe.

Doch es war kein leichter Weg bis zu dieser Performance. RTL zeigte einen Einblick in die Proben des Duos. Boris Beckers (55) Tochter gab zu: "Ich bin schüchtern. Diese sexy Rolle ist eine Herausforderung für mich." Auch Valentin stieß bei diesem Projekt auf einige Schwierigkeiten: "Das hat uns das ganze Training sehr viel Überwindung gekostet, die Schüchternheit abzulegen."

Panama Pictures / ActionPress Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2023

Panama Pictures / ActionPress Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

