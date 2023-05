Wollen Alexander Hindersmann und Laura vor Geburt heiraten?

Wann wollen Alexander Hindersmann (34) und Laura Papendick (34) den Bund der Ehe eingehen? Im vergangenen August hatte der einstige Bachelorette-Gewinner die Liebe zu der Moderatorin öffentlich gemacht. Inzwischen erwarten die beiden Turteltauben sogar ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – schon in einigen Wochen soll ihr Sohnemann auf die Welt kommen. Doch können sich Alex und Laura vorstellen, noch vor der Geburt zu heiraten?

Via Instagram stellt sich Alex am Freitag den neugierigen Fragen seiner Follower. Dabei wollten offenbar einige seiner Fans wissen, ob er und seine schwangere Partnerin noch vor der Entbindung vor den Traualtar treten werden. "Das jetzt noch 'schnell' zu machen, bevor der Kleine auf die Welt kommt, war für uns kein Grund. Alles zu seiner Zeit", verrät der 34-Jährige in seiner Story und fügt hinzu, dass er und seine Liebste bereits öfter über dieses Thema nachgedacht hätten.

Aktuell drehen sich die Gedanken der werdenden Eltern nämlich nur um ihren Nachwuchs. Im Rahmen der Fragerunde verrät Alexander auch, dass die zwei bereits einen Namen für ihren Sohn haben. "Ich denke, wir haben den Namen. Wir hatten nie den Punkt, dass beide einen komplett unterschiedlichen Namen wollten. Es ging immer in die ähnliche Richtung", freut sich der Influencer. Den wollen die beiden bis zur Geburt allerdings noch für sich behalten.

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann, April 2023

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Anzeige

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Laura Papendick in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de