Alexander Hindersmann und Laura haben schon einen Babynamen!

Alexander Hindersmann (34) und Laura Papendick (34) sind mehr als bereit! Der einstige Bachelorette-Kandidat und die RTL-Moderatorin erwarten aktuell ihren ersten Nachwuchs. Seine Community hält das Pärchen stets mit niedlichen Updates auf dem Laufenden. So hatten die beiden erst vor wenigen Wochen ein Schwangerschaftsvideo geteilt. Vor der Geburt ihres Sohnes verkünden die werdenden Eltern nun Neuigkeiten: Alexander und Laura haben schon einen Namen für den kleinen Mann!

In seiner Instagram-Story antwortete der 34-Jährige auf die Fragen seiner Fans. So kam es, dass er über Babynamen sprach. "Ich denke, wir haben den Namen. Wir hatten nie den Punkt, dass beide einen komplett unterschiedlichen Namen wollten. Es ging immer in die ähnliche Richtung", erklärte Alexander. Allerdings werde dieser noch geheimgehalten: "Der bleibt aber noch bei uns bis zur Geburt."

Wie sehr sich Laura und ihr Liebster auf ihr Baby freuen, machten sie erst vor wenigen Tagen deutlich. Nach einem Termin beim Frauenarzt meldete er sich via Instagram-Story zu Wort. "Ich freue mich so sehr auf den Moment, wenn ich ihn das erste Mal in den Armen habe und in sein Gesicht gucken kann", freute sich Alexander.

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick mit Alexander Hindersmann, April 2023

Instagram / alexander_hindersmann Laura Papendick und Alexander Hindersmann

Instagram / laurapapendick Laura Papendick mit Alexander Hindersmann

