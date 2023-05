Deshalb saß Prinz Harry während Krönung nur in dritter Reihe

Es war von Anfang an geplant. Am vergangenen Samstag stand König Charles' (74) feierliche Krönungszeremonie an. Zu diesem besonderen Anlass war auch dessen jüngerer Sohn Prinz Harry (38) aus den USA angereist. Doch anders als sein Bruder Prinz William (40) nahm der Fünfte in der Thronfolge nur in der dritten Reihe Platz. Doch warum saß Harry nicht neben seinem Bruder William?

"Es war ein bewusster Sitzplan, der überwacht und genehmigt wurde", erklärt Katie Nicholl bei "The Royal Beat". "Harry ist kein arbeitendes Mitglied der königlichen Familie mehr", berichtet die Royal-Expertin weiter. Deshalb sei es unmöglich gewesen, ihn neben seinen Bruder zu setzen. Außerdem fügt sie hinzu: "Der Sitzplan wurde erst recht spät beschlossen, und ich glaube nicht, dass Harry viel Einfluss hatte."

Dennoch schien es während der Zeremonie, als würde sich Harry William wieder annähern wollen. Bei TikTok gehen derzeit zahlreiche Videos der Krönungszeremonie viral. Darunter auch eins, das zeigt, wie der jüngere Sohn von Prinzessin Diana immer wieder zum Thronfolger rüberschaut. Doch sein älterer Bruder würdigte ihn keines Blickes.

Prinz Harry in der Westminster Abbey, 2023

König Charles III., Mai 2023

Prinz William und Prinz Harry in der Westminster Abbey, 2023

