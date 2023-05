G Flip und Chrishell Stauses erster Auftritt nach Hochzeit

Sie strahlen um die Wette. Im vergangenen Jahr überraschte die Selling Sunset-Beauty Chrishell Stause (41) ihre Fans mit süßen Liebes-News: Sie ist mit dem nicht-binären Musiktalent G Flip zusammen. Seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält. Vor einigen Tagen krönten sie ihre Liebe mit einer heimlichen Hochzeit. Nun hat das frisch getraute Paar seinen ersten gemeinsamen Auftritt als Eheleute hingelegt.

Die beiden strahlten bei der 35. Jubiläumsgala von My Friend's Place im Hollywood Palladium am Samstag um die Wette. Chrishell trug ein weinrotes Kleid mit dünnen Strass-Steinchen an den Trägern, das vor allem zu ihrem Diamantring an der linken Hand passte. Sie vervollständigte den Look mit schwarzen Absätzen und blonden, zur Seite gescheitelten Locken. G Flip entschied sich für einen weißen Smoking mit schwarzem Revers und eine locker sitzende Lederhose – und kombinierte das Outfit mit einer glatten Frisur und einer blau getönten Sonnenbrille.

Im Dezember des vergangenen Jahres war das allerdings nicht möglich. Im Rahmen einer Preisverleihung wurde der "Selling Sunset"-Beauty offenbar untersagt, das Stimmwunder mitzubringen. "Ich bin gerade ziemlich verärgert und werde das womöglich später bereuen. Aber die Veranstalter haben mir nicht erlaubt, meinen Partner mit zu dem Event zu bringen", ärgerte sie sich im Netz, während ihre anderen Co-Stars eine Begleitung mitnehmen durften.

Getty Images G Flip, Musikstar

Getty Images Chrishell Stause, TV-Star

Getty Images G Flip und Chrishell Stause, Mai 2023

