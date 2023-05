MMA-Star Mauro Chaulet nach Streit von Polizei erschossen!

Schockierende Nachrichten für alle MMA-Fans! Der Brasilianer Mauro Chaulet war ein erfolgreicher Mixed Martial Arts Kämpfer. Er konnte in seiner Karriere 13 Siege und neun Niederlagen verzeichnen. Seine letzten drei Fights waren allerdings alle mit einer Niederlage geendet. Zuletzt trat er im Mai 2022 bei den Cage Fury Fighting Championships an. Nun wurde Mauro nach einem krassen Handgemenge von einem Polizisten erschossen!

Radio Guaiba berichtet, dass der 34-Jährige in eine heftige Auseinandersetzung mit einem Militärpolizisten in Porto Alegre in Brasilien geraten sei. Diese soll so eskaliert sein, dass der Verstorbene den Beamten, der nicht im Dienst gewesen sei, entwaffnete und in die Leistengegend schoss. Während seiner Flucht wurde der Kampfsportler daraufhin erschossen. Auch Mauros Begleiter sowie der Polizist seien schwer verletzt worden, überlebten aber.

Auch Mauros Management äußerte sich bereits zu dem tragischen Vorfall. Dieses verkündete auf Instagram: "Leider haben wir heute einen weiteren großartigen Menschen verloren, der Opfer der brutalen Gewalt in Brasilien wurde, die sich jeden Tag wiederholt."

Anzeige

Instagram / maurochaulet Mauro Chaulet im März 2021

Anzeige

Instagram / maurochaulet Mauro Chaulet im Februar 2020

Anzeige

Instagram /maurochaulet Mauro Chaulet, MMA-Kämpfer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de