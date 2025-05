Gök Göker geht es nach Trennung von Rebecca "gar nicht gut"

Göktug Göker hat sich nach seiner Trennung von Rebecca Ries in einer emotionalen Instagram-Story geäußert. Der Reality-TV-Star wirkte dabei sichtlich angeschlagen und teilte seine Gefühle offen mit seinen Followern. "Mir geht es auch gar nicht gut, mir geht es mit der Situation gar nicht gut", erklärte Göktug in dem kurzen Video. Besonders schwer fällt ihm die aktuelle Distanz zu seinem Sohn. "Ich würde am liebsten mit meinem Sohn sein wollen. Ich vermisse ihn", so der Vater. Warum er derzeit keinen direkten Kontakt zu ihm haben kann, ließ Göktug offen, deutete jedoch an, dass die Umstände ihn daran hindern.

Für Göktug ist diese Zeit besonders schwierig. Er betonte jedoch, dass er sich weiterhin als engagierten Vater sieht und dies auch in Zukunft sein möchte. "Ich bin ein guter Mensch und auch ein guter Vater", stellte er klar und erklärte, dass er trotz der momentanen Lage sein Bestes gibt. Auf den Grund der Trennung und die aktuelle Dynamik ging er nicht weiter ein. Rebecca, die durch die Trennung ebenfalls schwer belastet ist, vertritt ebenfalls diesen Standpunkt. In einem kurzen Statement versicherte sie ihren treuen Fans, dass Göktug sich sehr gut um seinen Sohn kümmert. Sie betonte, dass er sie verlassen habe, aber nicht den kleinen Malik.

Rebecca, bekannt als Social-Media-Star, und Gök wurden erst vor Kurzem Eltern eines Sohnes. Doch das frische Familienglück hielt nicht lange, denn die Beziehung der beiden ging kurz nach der Geburt in die Brüche. Während Rebecca in der Vergangenheit erwähnt hatte, dass sie derzeit von vielen Emotionen überwältigt ist. Sie weiß nicht, wie es weitergeht, und nun scheinen beide Elternteile ihre Wege zu suchen und den Herausforderungen der neuen Lebensumstände entgegenzutreten.

Anzeige Anzeige

Instagram / goektugoeker "Temptation Island"-Verführer Göktug Göker und sein Sohn Malik

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Partner Gök, 2025

Anzeige Anzeige