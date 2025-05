Deshalb nimmt Annina Semmelhaack nicht Namen ihres Mannes an

Annina Semmelhaack hat ihrem Partner Hagen Reinhold, vor wenigen Tagen in einer romantischen Zeremonie in Venedig das Jawort gegeben. Trotz des gemeinsamen Glücks entschied sich die ehemalige Pornodarstellerin, ihren bisherigen Nachnamen zu behalten und nicht den ihres frisch angetrauten Mannes anzunehmen. "Ich finde Semmelhaack schlicht und ergreifend schöner", verriet sie Bild. Für Annina ist dies auch Ausdruck einer selbstbewussten, modernen Einstellung: "Wir sind eine moderne Familie und wir Frauen dürfen heute selbstbewusst sein. Das spiegelt sich auch in unserem Namen wider. Annina bleibt also Semmelhaack."

Semmelhaack ist allerdings auch nicht ihr Mädchenname, sondern Ucatis. Die 49-Jährige nahm ihren aktuellen Nachnamen 2013 an, als sie in Las Vegas den Immobilien-Millionär Theodor Semmelhaack geheiratet hatte. Trotz der Trennung und ihrer neuen Ehe bleibt der Name für sie bestehen. Sie erklärte: "Theo und ich hatten eine tolle gemeinsame Zeit, geblieben ist der Name. Wir sind nun beide wieder mit neuen Partnern glücklich." Und was sagt ihr neuer Mann dazu? Dem FDP-Politiker spielt ein gemeinsamer Nachname keine große Rolle, betonte er gegenüber der Zeitung: "Namen sind nicht wichtig, nur die Liebe zählt."

Die Liebesgeschichte von Annina und Hagen liest sich wie ein modernes Märchen. Kennengelernt hatten sie sich 2022, als die Kampf der Realitystars-Kandidatin im Abgeordnetenbüro ihres heutigen Ehemannes im Bundestag ein Praktikum absolvierte und offenbar funkte es direkt. Heute sind die beiden überglücklich miteinander und blicken auf ihre Traumhochzeit in Venedig dankbar zurück: "Die Sonne schien, die Menschen haben uns von den Brücken zugewinkt und uns gratuliert. Boote haben ihren Signalton abgegeben. Hagen und ich sind durch diesen Tag geschwebt. Überglücklich und dankbar zugleich."

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack und Hagen Reinhold, Juli 2023

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack und Hagen Reinhold, Mai 2025