Nach Christian Wolfs Kritik: Julian Zietlow schießt zurück!

Der Schlagabtausch zwischen Christian Wolf und Julian Zietlow geht in die nächste Runde! Seit einigen Wochen reißen die Schlagzeilen um den Fitness-Unternehmer Julian nicht ab: Er flüchtete nach Thailand und lebte sich dort mit seiner neuen Partnerin Kate exzessiv aus. Seiner Frau Alina Schulte im Hoff und den gemeinsamen Kindern kehrte er den Rücken. Der Unternehmer Christian Wolf übte deswegen scharfe Kritik. Das lässt Julian nicht unkommentiert!

In seiner Instagram-Story konterte Julian mit deutlichen Worten. "Du hast deine Unternehmen für Hunderte von Millionen verkauft, hast eine geile Frau, willst Kinder und hast das perfekte Leben in Social Media – und zugleich gehe ich dir einfach nicht aus dem Kopf... Ich wohne da quasi mietfrei seit sechs Jahren", stichelte er und fügte hinzu: "Du rüttelst an den Gitterstäben wie ein Irrer, ich war in einer ähnlichen Situation."

Er wisse, dass Christian den Anforderungen der Investoren gerecht werden müsse. "Du merkst so langsam, dass dich das alles nicht mehr erfüllt. Du darfst dir alles geben, Christian. Wir sehen uns in Phangan, mein Freund. Ich werde dich mit offenen Armen empfangen", meinte er abschließend deutlich.

Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow beim Meditieren

