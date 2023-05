Christian Wolf hat kein Verständnis für Julian Zietlow!

Christian Wolf ist entsetzt über das Verhalten von Julian Zietlow! Beide Männer sind erfolgreiche Unternehmer in der Fitness-Branche. Doch letzterer scheint in jüngster Vergangenheit auf Abwegen zu sein. Nachdem er einige Zeit von der Bildfläche verschwunden gewesen war, offenbarte Julian kürzlich, dass er sich in Thailand einer Sekte angeschlossen habe, die auch Drogen befürwortet. Branchenkollege Christian gab nun seine Einschätzung dazu.

Im Bild-Interview meinte der Influencer: "Er scheint auszubrechen. Man mag daher darüber mutmaßen, wie viel von dem, was man früher gesehen hat, eine Fassade für Social Media war." Doch Christian könne sich vorstellen, woher Julians Lebenswandel komme: "Ich verstehe, dass ein Unternehmen zu führen, unfassbar aufreibend sein kann, aber wenn man merkt, dass man dafür nicht gemacht ist, hätte es definitiv andere Wege gegeben, sein Leben neu zu gestalten." Diese Art sei jedenfalls nicht die richtige. "Julian hat seine Familie im Stich gelassen und seiner Marke massiven Schaden zugefügt. Für beides hab ich absolut kein Verständnis", fügte er hinzu.

Der Zweifachvater hatte sich trotz seiner Ehe mit Alina Schulte im Hoff in eine neue Frau verliebt. "Kate war in einer Beziehung und ich war in einer Beziehung, mehr oder weniger. Wir haben uns so angezogen, eine Anziehung gespürt, die ich noch nie auf dieser Welt erlebt habe", hatte Julian gegenüber RTL erklärt.

