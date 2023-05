So niedlich schwärmt Priyanka Chopra über Töchterchen Malti

Priyanka Chopra (40) ist ganz vernarrt in ihre Kleine! Im Januar vergangenen Jahres hatte die Schauspielerin verkündet, dass sie und ihr Ehemann Nick Jonas (30) mithilfe einer Leihmutter Eltern geworden waren. Seither teilt das Paar immer wieder niedliche Aufnahmen mit ihrem Baby oder Eindrücke aus ihrem Eltern-Alltag. Dass sie gar nicht genug von ihrer Tochter bekommen kann, verdeutlicht die "Quantico"-Darstellerin nun ein weiteres Mal: Im TV schwärmt Priyanka in den höchsten Tönen von Malti.

Während ihres Auftrittes in der US-amerikanischen Talkshow "Watch What Happend Live With Andy Cohen" spricht Priyanka unter anderem auch über ihre geliebte Tochter – und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Sie ist zauberhaft. Sie hat nie Jetlag. Sie schläft, wann immer sie will und sie ist das glücklichste und fröhlichste Baby aller Zeiten", freut sich die 40-Jährige über ihr Töchterchen.

Weiter fügt Priyanka hinzu, dass Malti sie und Papa Nick überall mit hinbegleite. So auch auf ihre Indien-Reise vor wenigen Wochen. "Malti Maries erste Reise nach Indien musste mit dem Segen von Shree Siddhivinayak abgerundet werden", schrieb die Filmdarstellerin zu einigen niedlichen Instagram-Schnappschüssen, die das Mutter-Tochter-Duo in traditionellen Gewändern zeigt.

Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas im Mai 2023

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit Tochter Malti im Mai 2023

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de