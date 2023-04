Süß! Priyanka Chopra ist mit Tochter Malti auf Indienreise

Priyanka Chopra (40) bringt ihrer kleinen Tochter Malti die indische Kultur näher. Im Januar vergangenen Jahres hatten die Schauspielerin und ihr Mann Nick Jonas (30) überraschende Neuigkeiten verkündet: Mithilfe einer Leihmutter war das Ehepaar zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem teilen Priyanka und Nick hin und wieder stolz Bilder von ihrem Nachwuchs – wie auch jetzt: Gemeinsam mit ihrem Töchterchen reiste Priyanka in ihre Heimat Indien!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 40-Jährige eine niedliche Bilderreihe: Auf den Schnappschüssen sieht man das Mama-Tochter-Duo in traditionellen und farbenprächtigen Gewändern in einem Tempel in Mumbai. "Malti Maries erste Reise nach Indien musste mit dem Segen von Shree Siddhivinayak abgerundet werden", betitelte Priyanka den Beitrag und ergänzte ihn mit betenden Hand- und Herz-Emojis. "Ich finde es toll, dass du ihr schon so früh indische Traditionen beibringst!", kommentierte ein User.

Ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit feierte die Kleine bei der Ehrung ihres Papas: Ende Januar wurden die Jonas Brothers, die gemeinsame Band von Nick und seinen Brüdern Joe (33) und Kevin (35), mit dem Walk of Fame ausgezeichnet. Hingucker des Events war aber ganz klar Malti: Stolz hielt Priyanka ihren Nachwuchs auf dem Arm, während Malti herumbrabbelte und so die anderen Gäste unterhielt.

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra mit ihrem Baby Malti in Los Angeles

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti

Getty Images Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti beim Hollywood Walk of Fame

