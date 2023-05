Kaley Cuoco feiert ersten Muttertag als frischgebackene Mama

Kaley Cuoco (37) ist hin und weg von ihrem Mutterglück! Die Schauspielerin ist seit rund einem Jahr mit Tom Pelphrey (40) zusammen – seit Anfang April sind die beiden Eltern einer kleinen Tochter. Matilda ist der ganze Stolz der The Big Bang Theory-Darstellerin und der "Ozark"-Bekanntheit. Nach der Geburt teilt die Neu-Mama fleißig Schnappschüsse ihrer Kleinen: So auch jetzt: Caley feierte nämlich ihren ersten Muttertag!

In ihrer Instagram-Story gewährte die 37-Jährige zahlreiche Einblicke in den besonderen Tag, den sie mit ihren Liebsten verbracht hatte. Neben einigen Familienfotos postete Kaley ein niedliches Video von Matilda, das sie gut gelaunt und lächelnd in ihrer Krippe zeigt. "Das beste erste Muttertags-Aufwachen, das es je gab", schrieb die Blondine zu dem Clip. Ihr Sprössling grinste und schien es zu genießen, dass es von seiner Mutter gekitzelt und gestreichelt wurde.

Vor rund zwei Wochen ging es für die frischgebackenen Eltern und Matilda auf eine Farm. Den Ausflug hielt Kaley in ihrer Instagram-Story fest: In dem Video waren die beiden vor einem Ziegengehege zu sehen. "Diese Kleinen interessieren sich sehr für den kleinen Menschen", ließ Kaley ihre Fans wissen.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Partner Tom und ihrer Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Couco mit ihrer Tochter Matilda

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de