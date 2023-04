Kulleraugen: Kaley Cuoco teilt neues Foto ihrer Tochter!

Kaley Cuoco (37) schwebt im Mama-Himmel! Vor wenigen Tagen wurde die The Big Bang Theory-Darstellerin zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Tom Pelphrey (40) begrüßte sie eine kleine Tochter – diese hört auf den niedlichen Namen Matilda Carmine Richie. In ihrer Rolle als frisch gebackene Mama geht die Schauspielerin offenbar total auf. Ihre Fans versorgt sie nach der Geburt mit zuckersüßen Schnappschüssen. So auch jetzt!

In ihrer Instagram-Story postete Kaley nun ein neues Foto von ihrer Tochter – und brachte ihre Community damit bestimmt zum Schmelzen. Darauf ist zu sehen, wie Matilda sie mit ganz großen Äuglein anschaut. Die Hollywood-Bekanntheit fügte dem niedlichen Bild noch einen "Oh, Hello"-Sticker hinzu.

Kaley kann von ihrem Nachwuchs offenbar gar nicht genug bekommen. Ein Insider verriet gegenüber People Magazine, wie sehr die 37-Jährige es liebt, eine Mutter zu sein. "Sie schickt ihren Freunden die ganze Zeit Fotos von ihr. Tom macht sich auch toll mit dem Baby", berichtete die Quelle.

Instagram / tommypelphrey Kaley Cuoco mit ihrer Tochter Matilda

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda im April 2023

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit ihrer Tochter Matilda

