Lisa Snowdon erlitt wegen ihres gewalttätigen Ex Fehlgeburt

Lisa Snowdon (51) erinnert sich an ein traumatisches Erlebnis zurück. Die Radiomoderatorin hat in den vergangenen Jahren einige Schicksalsschläge hinter sich gebracht: Ein einstiger Partner war ihr gegenüber gewalttätig gewesen und fügte ihr mehrere Verletzungen zu, an denen sie bis heute leidet. In ihrem neuen Buch spricht die Britin offen über ihre Beziehungen und ihre Traumata. So verriet Lisa, dass sie auf der Arbeit eine Fehlgeburt erlitten hatte.

In "Just Getting Started" verarbeitet die 51-Jährige viel Privates und blickt in die Vergangenheit zurück. Lisa schrieb unter anderem, dass sie vor rund zehn Jahren schwanger war und das Baby verlor, während sie auf Sendung war. "Ich bin überzeugt, dass der Grund für meine Fehlgeburt zum Teil in der Qualität der Eizellen lag, aber auch darin, dass mein Partner mich in der Nacht zuvor auf der Straße angegriffen hatte, mich heftig schüttelte und mich gegen einige metallene Fensterläden warf", erklärte sie.

Rückblickend sagte Lisa, dass sie es bereue, eine Abtreibung gemacht zu haben, als sie das erste Mal schwanger war. "Ich denke an dieses Baby, vor allem jetzt, da ich keine Kinder bekommen kann und es zu spät ist, eine Familie zu gründen", hatte die TV-Persönlichkeit in ihrem Buch gestanden.

Getty Images Lisa Snowdon bei den National Television Awards 2022

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon, Radiomoderatorin

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon im Februar 2023

