Lisa Snowdon über ihren schwierigen Weg zum Liebesglück

Das bekannte Model Lisa Snowdon (53) hat in einem offenen Gespräch mit Mirror tiefe Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Heute ist sie überglücklich mit ihrem Verlobten George Smart, mit dem sie seit 2017 verlobt ist. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Lisa sprach darüber, dass sie lange Zeit in "zweifelhaften Beziehungen" feststeckt habe, die sie letztendlich jedoch viel über sich selbst und wahre Partnerschaft gelehrt hätten. George lernte sie schon vor über 20 Jahren kennen, doch damals war der Zeitpunkt ungünstig: Sie arbeitete als MTV-Moderatorin und zog kurz darauf für berufliche Projekte in die USA.

Erst viele Jahre später fanden die beiden wieder zueinander – und diesmal schien alles zu passen. Lisa beschreibt ihre Beziehung als eine Partnerschaft, die auf Respekt, Vertrauen und offener Kommunikation basiert. Diese Offenheit sei in früheren Partnerschaften nicht immer einfach für sie gewesen, wie sie zugibt: "Ich dachte oft: 'Ich kann das nicht sagen' oder 'Ich sollte das nicht sagen', aus Angst vor Verurteilung." Heute wohnen die beiden in London, wo sie es lieben, gemeinsam entspannte Abende vor dem Fernseher zu verbringen. Besonders schätzen sie die kostbaren Momente des Lebens und betonen, wie wichtig es sei, bewusst im Hier und Jetzt zu leben.

Abseits des Rampenlichts engagieren sich Lisa und George für das Wohlbefinden anderer. Lisa, die großen Wert auf Themen wie Ernährung, Bewegung und alternative Therapien legt, kann sich sogar vorstellen, mit George beruflich in dieser Richtung tätig zu werden. Während ihrer Karriere als Model und Moderatorin hat Lisa viel erlebt, doch privat zeigt sie sich heute glücklicher denn je. Die schwierigen Erfahrungen in ihren vergangenen Beziehungen sieht sie als Lehren, die sie zu der starken und selbstbewussten Frau gemacht haben, die sie heute ist.

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon und ihr Verlobter George Smart

Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin

