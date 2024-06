Lisa Snowdon litt sehr unter den Symptomen ihrer Menopause!

Lisa Snowdon (52) hat eine sehr schwere Zeit hinter sich. Wie die Moderatorin nun im Interview mit "Capital FM-Radio-Star" offenbarte, habe sie sehr unter ihrer Perimenopause – also der Zeit kurz vor der Menopause – und der Menopause sowie den damit verbundenen Symptomen gelitten. "Ich hatte so düstere Tage, dass ich dachte: 'Wenn mein Leben so aussieht, dann kann ich es nicht schaffen.' Ich fühlte mich so einsam und verwirrt. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt", gesteht Lisa und fügt hinzu: "Die Perimenopause und die Menopause wirken sich so stark auf das Selbstvertrauen aus, und ich habe mich eine Zeit lang selbst verloren."

2018 sei das Jahr gewesen, in dem es dem Model am schlimmsten ging. Eine Hormonersatztherapie habe ihr schließlich aus dem tiefen Loch geholfen, in dem sie sich zu der Zeit befunden hatte. Schließlich schaffte Lisa es, rund 13 Kilo abzunehmen, nachdem sie angefangen hatte, sich sportlich mehr zu betätigen und sich gesünder zu ernähren. Im Gespräch mit Mirror offenbarte sie damals, dass sie ihre Heißhungerattacken nicht mehr im Griff gehabt hatte und deshalb begann, "auf ihren Körper zu hören."

Doch auch 2024 war bisher für Lisa kein leichtes Jahr, wie sie Anfang des Monats auf Instagram öffentlich machte: "Es war so ein seltsames Jahr. Es fing damit an, dass es mir fast zwei Monate schlecht ging", beginnt sie zu resümieren und ergänzt: "Wir haben meinen geliebten Onkel Mike verloren. Ein Familienmitglied, das ich so sehr liebe, hatte und hat einige gesundheitliche Probleme, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Mein Vater hatte eine Operation... Das Jahr 2024 hat es nicht gut mit uns gemeint."

Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin

Getty Images Lisa Snowdon, Moderatorin

