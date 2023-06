Geschlechtskrankheit verpasst: Lisa Snowdons Ex war untreu

Lisa Snowdon (51) gibt weitere intime Einblicke. Die Radiomoderatorin hatte in den vergangenen Jahren einiges verkraften müssen. In ihrem Buch gab sie nun preis, dass sie jahrelang unter ihrem gewalttätigen Ex-Partner gelitten hatte. Bis heute leidet sie noch unter den Verletzungen. Außerdem gibt sie ihrem ehemaligen Partner die Schuld an ihrer Fehlgeburt. Doch nicht nur das: Er war ihr auch untreu gewesen!

"Ich habe schließlich herausgefunden, dass er mich betrogen hat, weil er mir eine sehr böse Geschlechtskrankheit übertragen hat", schreibt sie in "Just Getting Started". Lisa sei sehr beschämt gewesen, mit 19 Jahren mit einer sexuell übertragbaren Krankheit übersät gewesen zu sein. Er habe sie regelmäßig betrogen, wenn sie bei unterschiedlichen Drehs gearbeitet hätte.

In ihrem Buch berichtet Lisa auch davon, vor zehn Jahren schwanger gewesen zu sein. Das Baby hatte sie während einer ihrer Sendungen verloren. "Ich bin überzeugt, dass der Grund für meine Fehlgeburt zum Teil in der Qualität der Eizellen lag", erklärt sie. Doch in der Nacht zuvor sei es auch zu einem tragischen Zwischenfall gekommen: Ihr Partner habe sie auf der Straße angegriffen, sie geschüttelt und gegen einige metallene Fensterläden geworfen.

Lisa Snowdon, Radiomoderatorin

Lisa Snowdon, Tric Awards 2020

Lisa Snowdon, November 2017

