Seit acht Jahren verlobt: Warum Lisa Snowdon nicht heiratet

Lisa Snowdon (53) hat verraten, dass eine Hochzeit mit ihrem Verlobten George Smart aktuell nicht auf der Agenda steht – und das, obwohl die beiden bereits seit acht Jahren verlobt sind. Die britische TV-Moderatorin erklärte gegenüber dem Mirror bei den Smiley Charity Film Awards: "Ich will für den Rest meines Lebens mit George zusammen sein. Ob mit oder ohne Zertifikat, ich weiß einfach, dass ich mit ihm zusammen sein will." Konkrete Pläne für eine Hochzeit gibt es laut Lisa dennoch nicht. "Wir reden die ganze Zeit darüber, aber dann sagen wir: 'Nee'", fügte sie mit einem Lächeln hinzu.

Das Paar hatte bereits darüber gesprochen, ob die Hochzeit nur im engsten Kreis gefeiert werden soll oder ob sie ein großes Fest bevorzugen. Bisher konnten sie sich noch nicht entscheiden, da immer andere Dinge dazwischen kamen. "Das Leben kommt dazwischen, also steht es nicht auf dem Plan", fügte sie hinzu. Der Abend stand für Lisa jedoch nicht nur im Zeichen privater Einblicke, sondern auch sozialer Verantwortung. Die Smiley Charity Film Awards, die sie moderierte, würdigen Filme von wohltätigen Organisationen, die wichtige gesellschaftliche Themen beleuchten. Neben ihr nahmen auch weitere Prominente wie Una Healy und AJ Pritchard (30) an der Veranstaltung teil und präsentierten verschiedene Programmpunkte.

Lisas Beziehung mit George hat eine ganz besondere Geschichte. Vor über 20 Jahren lernten sich die beiden kennen, als Lisa als DJ bei MTV arbeitete und George Events leitete. Doch erst zwei Jahrzehnte später, nachdem sie beide unglückliche Beziehungen hinter sich gelassen hatten, fanden sie zueinander. 2017 hielt George um ihre Hand an, und seitdem ist die Liebe der beiden unverändert stark. Ob die beiden sich in naher Zukunft doch das Ja-Wort geben, steht aktuell in den Sternen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon und ihr Verlobter George Smart

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa_snowdon Lisa Snowdon im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige