Muttertag: Simone Mecky-Ballack denkt an verstorbenen Emilio

Sie wird ihren Sohn nie vergessen. Simone (47) und Michael Ballack (46) waren bis 2012 verheiratet. Aus ihrer Ehe gingen die drei Söhne Jordi, Louis und Emilio (✝18) hervor. Vor zwei Jahren hatte die Familie jedoch einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Ihr ältester Sohn Emilio kam bei einem tragischen Quad-Unfall ums Leben. Seine Familie erinnert sich immer wieder an ihn zurück. Auch zum Muttertag gedenkt Simone ihres verstorbenen Sohnes.

Bei Instagram teilt sie eine Reihe von Schnappschüssen von und mit ihren Söhnen. Auch ein kurzes Video von Emilio veröffentlicht sie. "Fröhlichen Muttertag an alle Mamis! Egal wo eure Kinder sind, bei euch, im Himmel oder in New York. Die Kinder sind im Herzen immer bei uns", schreibt sie zu dem Posting.

Auch zu Emilios erstem Todestag widmeten ihm seine Eltern rührende Worte im Netz. "Mein geliebter Engel, ich erinnere mich an dein Lachen und deine Fröhlichkeit. Voller Liebe und Emotionen bete ich heute für deine Seele", erinnerte sich Michael zurück. "Ich halte dich ganz nah an meinem Herzen", schrieb er zu einem Foto seines Sohnes.

