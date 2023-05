So groß ist der Babybauch von Loris Karius' Partnerin schon!

Allzu lange müssen sich die beiden wohl nicht mehr gedulden. Loris Karius (29) durchlebt die Liebe im Schnelldurchlauf: Anfang dieses Jahres hatte er seine Beziehung zu der Sportmoderatorin Diletta Leotta (31) offiziell gemacht. Im März folgte dann die nächste Überraschung, denn der Fußballer und seine Partnerin teilten mit, dass sie ein Baby erwarten. Nun zeigen Bilder von Diletta, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ihr Sprössling auf der Welt ist.

In Mailand erwischten Paparazzi das Paar während eines Spaziergangs mit ihrem Hund, wobei es einen stylishen Eindruck hinterließ. Der Kicker schlenderte in einer braunen Jeansjacke, einer farblich passenden Hose, einem weißen T-Shirt sowie einer schwarzen Cap durch die Stadt. An seiner Seite gab die Beauty in einem lavendelfarbenen Zweiteiler bestehend aus einer lockeren Hose und einem Hemd sowie einem weißen Shirt eine gute Figur ab. Eine Sache fiel dabei besonders auf: die deutlich sichtbare Babykugel der Moderatorin! Ihrem Bauch nach zu urteilen, befindet sich die Blondine womöglich schon im letzten Trimester der Schwangerschaft.

Dass die werdende Mama Loris immer zur Seite steht, hatte sie vor wenigen Monaten mit einem Motivationsbrief an ihren Liebsten vor einem Spiel klargemacht. "Eigentlich möchte ich dir diesen Brief lieber später oder morgen schreiben, wenn das Spiel vorbei ist, das dich nach diesen zwei endlosen, schmerzhaften und unglaublichen Jahren wieder auf den Platz bringt", hatte Diletta dem Newcastle-Star geschrieben.

MEGA Loris Karius und seine Partnerin Diletta Leotta

MEGA Diletta Leotta im Mai 2023

Instagram / dilettaleotta Loris Karius mit seiner Freundin Diletta Leotta

