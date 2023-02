Vor Pokalfinale: Diletta schrieb Brief an ihren Loris Karius

Diletta Leotta (31) unterstützt ihren Loris Karius (29)! Im englischen Pokalfinale spielte der Newcastle-Profi am Samstagabend gegen Manchester United. Für die Magpies war die Teilnahme historisch – für den Torhüter eine wahnsinnige Chance, denn: Er hatte diese Saison auf der Tribüne verbracht. Weil die Erst- und Zweitbesetzung nun aber ausgefallen waren, kam er zum Zug. Mit einer Nachricht hatte Diletta vor dem Spiel deutlich gemacht, wie viel sein Einsatz bedeutet!

Im Athletic durften die Liebsten der Newcastle-Stars öffentliche Briefe an die Spieler schreiben, um sie zu motivieren. Die 31-jährige Freundin des gebürtigen Biberachers schrieb: "Eigentlich möchte ich dir diesen Brief lieber später oder morgen schreiben, wenn das Spiel vorbei ist, das dich nach diesen zwei endlosen, schmerzhaften und unglaublichen Jahren wieder auf den Platz bringt." Loris' Karriere hatte nach seinen Patzern für den FC Liverpool im Champions-League-Finale 2018 einen Knick bekommen. Seitdem drückte der 29-Jährige oftmals nur die Ersatzbank.

Seine Freundin stand ihm in dieser schweren Zeit wohl bei. An Silvester hatten die zwei Verliebten via Instagram ein paar niedliche Schnappschüsse geteilt. Darauf turteln Loris und Diletta total süß zum Jahreswechsel. Auf einem der Bilder gibt der Torhüter seiner Auserwählten sogar einen dicken Schmatzer auf die Wange, während sie strahlend ihre Arme um ihn schlingt. "Frohes neues Jahr", hatten die beiden zu den Turtel-Aufnahmen geschrieben.

