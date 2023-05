"Sonne und Beton"-Jungs starten jetzt als Schauspieler durch

Wie geht es nun weiter für die "Sonne und Beton"-Jungs? Vincent Wiemer (19) und Rafael Luis Klein-Heßling spielten in der Verfilmung von Felix Lobrechts (34) Roman Hauptrollen. Thema der Geschichte ist das Aufwachsen einer Gruppe Jungs Anfang der 2000er-Jahre unter den rauen Umständen der Berliner Gropiusstadt. Die Darsteller stammen teils selber aus dieser Gegend und hatten vorher keinerlei Schauspielerfahrung. Mit Promiflash plauderten Vincent und Rafael darüber, wie es jetzt bei ihnen weitergeht.

Promiflash traf die beiden beim Deutschen Filmpreis. Der Gino-Darsteller scheint es gar nicht erwarten zu können, die nächste Rolle an Land zu ziehen: "Also ich will auf jeden Fall weitermachen. Das hat mir 'Sonne und Beton' auch gezeigt. Das ist mein Ziel Nummer eins jetzt." Auch Vincent will weiter in der Filmindustrie arbeiten, doch wählt dafür den akademischen Weg. "Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu meinem Beruf zu machen. Ich fange jetzt im September in Leipzig an der Hochschule mein Schauspielstudium an", verriet er stolz.

Auch der Lukas-Darsteller Levy Rico Arcos würde gerne weiter in der Filmbranche arbeiten. Doch beim Bunte New Faces Award Film hatte er gegenüber Promiflash ganz bescheiden befürchtet: "Weiter zu schauspielern wäre schon cool, aber ich weiß auch, wie unwahrscheinlich das ist, jetzt so durchzustarten und das beruflich zu machen."

Getty Images Vincent Wiemer, Schauspieler

Getty Images Rafael Luis Klein-Heßling, Schauspieler

Getty Images Levy Rico Arcos bei den Bunte New Faces Awards Film 2023

