Süchtig: Katie Price will mit Schönheits-OPs weitermachen!

Für Katie Price (44) ist noch kein Ende in Sicht. Das Model versucht immer wieder, sein Aussehen zu optimieren: Katie hat sich bereits bemerkenswerten 16 Brustoperationen unterzogen, zuletzt Ende 2022. Außerdem ließ sie sich ihre Nase korrigieren, die Lippen aufspritzen, Fett absaugen, das Gesicht liften und vieles mehr. Für die Influencerin kein Problem: Katie verteidigt ihre Eingriffe – und will sogar weiter machen!

"Ich habe erst in meinen 40ern angefangen, etwas an meinem Gesicht zu machen. [...] Ich habe meine ganze Karriere natürlich gemacht, ohne Airbrush oder Filter. Jetzt, wo ich in meinen 40ern bin, werde ich so falsch aussehen und sein, wie ich es möchte", stellt sie im OK! Magazin klar. Katie sei nie zufrieden mit sich, weswegen sie auch eine Sucht nach den Operationen nicht mehr abstreiten würde. Die sei jedoch nachvollziehbar: "Wenn man sich meine Vergangenheit ansieht und wie ich behandelt wurde, kann man mir nicht vorwerfen, wie ich fühle und denke. Ich werde mit der Operation weitermachen, weil ich es will."

Deswegen schließt das Busenwunder auch eine weitere Brust-OP nicht aus! Der letzte Eingriff sei sehr schnell verheilt, was Katie noch in dem Vorhaben bestätige: "Ich würde auch noch größer werden – und das werde ich auch irgendwann. Ich liebe es einfach, große Brüste und einen kleinen Körper zu haben. Ich habe diesen Look immer geliebt", betont sie. Die fünffache Mutter will explizit, dass ihre Brüste unecht aussehen: "Ich mag den natürlichen Look nicht."

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Katie Price, 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de