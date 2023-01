Aus diesem Grund lässt sich Katie Price Brüste vergrößern!

Katie Price (44) gibt Einblicke in ihr Seelenleben. Seit mittlerweile 25 Jahren steht die Britin nun schon im Rampenlicht. Dabei unterzog sie sich auch jeder Menge Schönheitsoperationen. Neben Botox- und Zahnbehandlungen ließ sie sich bereits mehr als 15 Mal die Oberweite vergrößern. Ende Dezember wurden ihr dann XXL-Implantaten eingesetzt. Jetzt verriet Katie, wieso sie sich weiterhin so vielen Brustvergrößerungen unterzieht.

Im Gespräch mit Mark Dolan für "Mark Dolan Tonight" sprach die fünffache Mutter nun ganz offen über ihre zahlreichen Besuche beim Beauty-Doc. Dabei kam sie besonders auf ihren letzten Eingriff zu sprechen. "Das sind tatsächlich die Größten, die ich je hatte", begann sie zu berichten. Katie fuhr fort, dass viele Menschen nicht verstehen würden, wieso sie sich ein weiteres Mal die Brüste machen ließ, weil sie diese außer für ihren OnlyFans-Account selten in Szene setzt. "Aber ich mache es für mich selbst, nicht für den Job", versicherte die 44-Jährige.

Außerdem deutete Katie an, dass der letzte Eingriff sicherlich nicht der Letzte gewesen sei. Auf die direkte Frage des Moderators, ob sie noch weitere Schönheitsoperationen plane, antworte sie frei heraus: "Oh mein Gott, das ist doch ganz klar, oder? Was denkst du denn? Ja, natürlich!". Einige Tage zuvor hatte sie auch gegenüber Nigel Farage verraten: "Es wird noch mehr von mir kommen, größeres und besseres."

Jules Annan / Avalon Katie Price im Januar 2023 in London

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

