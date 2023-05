Tom Brady soll sich derzeit mit "blondem Superstar" ablenken

Tom Brady (45) lenkt sich ab! Der Football-Star trennte sich im vergangenen Jahr von seiner Frau Gisele Bündchen (42) nachdem sie 13 Jahre verheiratet waren. Mittlerweile zeigt sich das Supermodel immer wieder in der Öffentlichkeit und schaut positiv in die Zukunft. So posierte sie etwa total happy und befreit auf der Met Gala. Doch auch Tom soll sich umschauen und eine neue Frau daten!

Ein Insider behauptet gegenüber Radar Online, dass der NFL-Star derzeit einen "blonden Superstar" daten soll und das stolz seinem Freundeskreis erzählt. Um wen es sich dabei handelt, sei allerdings noch nicht durchgesickert. Tatsächlich soll Tom allerdings noch nicht dafür bereit sein, eine ernsthafte Beziehung einzugehen und sei noch ziemlich verletzt. "Zu sehen, wie Gisele solo aufblüht, zehrt an ihm", fährt die Quelle fort.

Derzeit soll die neue Frau also lediglich Ablenkung für den einstigen Quarterback sein. "Er will Gisele nur eifersüchtig machen und den Eindruck erwecken, dass er ein glücklicher Junggeselle ist, der alles im Griff hat", erklärt der Insider weiter. Eigentlich sei Tom nämlich auf der Suche nach einem "normalen" Mädchen, mit dem er sich eine ruhige Zukunft aufbauen kann.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2014

Instagram / tombrady Tom Brady im Februar 2023

Getty Images Tom Brady im September 2021

