Tom Brady will nach Gisele Bündchen keine Models mehr daten

Er sehnt sich wohl nach einer normalen Beziehung! Im Oktober vergangenen Jahres gaben NFL-Superstar Tom Brady (45) und Topmodel Gisele Bündchen (42) nach etlichen Trennungsspekulationen ihr Ehe-Aus bekannt. Während die einstige Victoria's Secret-Beauty wieder fleißig flirtet, bleibt es um den Quarterback ziemlich ruhig. Und das wohl aus einem bestimmten Grund: Tom möchte wohl nur noch Frauen abseits des Rampenlichts daten!

Wie ein Insider gegenüber Radar Online berichtet, solle seine nächste Zukünftige eher eine "konservative, traditionelle" Frau sein. "Nach Gisele ist Tom mit Models durch. Gisele kennt einfach jeden in diesem Business und das Letzte, was er jetzt braucht, ist, dass seine Ex-Frau in sein zukünftiges Liebesleben involviert ist", erklärt die Quelle offen.

Aktuell ist Tom wohl auch aktiv auf der Suche nach einer neuen Partnerin. Erst kürzlich behauptete das zumindest ein Informant. "Er möchte, dass die Frauen da draußen wissen, dass er immer noch ein heißes Eisen ist", erklärte der Insider im Interview mit TMZ. Glaubt ihr, der Sportler wird bald eine neue Frau an seiner Seite haben? Stimmt in der Umfrage ab.

Tom Brady im Februar 2023

Tom Brady im Januar 2023

Gisele Bündchen, Topmodel

