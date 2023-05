Im Brautkleid! Gisele Bündchen strahlt bei Met Gala ohne Tom

Gisele Bündchen (42) genießt den Moment im Rampenlicht! Hinter dem Model liegen einige aufreibende Monate: Im Herbst 2022 hatte die Beauty die Trennung von ihrem Ehemann Tom Brady (45) bekannt gegeben. Nach über 15 gemeinsamen Jahren und zwei Kids gehen die beiden separate Wege. Das bezieht sich auch auf öffentliche Auftritte. So meisterte die Brasilianerin nun ihre erste Met Gala ohne den Football-Star – und strahlte dabei in einem Brautkleid!

Was für ein Anblick! Bei dem legendären Mode-Event in New York drehte sich am Montagabend alles um das Erbe von Designer Karl Lagerfeld (✝85). So erschien auch Gisele in einer Chanel-Kreation, die sie bereits 2007 für ein Fotoshooting getragen hatte. In dem Brautkleid posierte sie glücklich für die Fotografen und trug dabei stets ein breites Lächeln im Gesicht – die zweifache Mama genoss ihren Solo-Moment vor den Kameras offenbar in vollen Zügen!

Für Gisele war es der allererste Met-Gala-Abend ohne den Quarterback. 2015 war der einstige Victoria's Secret-Engel erstmals bei der Veranstaltung eingeladen gewesen – schon damals hatte ihr Partner sie begleitet. Seitdem hatten die beiden stets gemeinsam auf dem roten Teppich für die Paparazzi gestrahlt.

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2023 in New York

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen bei der Met Gala 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de