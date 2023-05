"Verletzt mich": Chiara ist traurig über Bachelor-Schnitt

Chiara Dülberg ist unglücklich! Die Münchenerin versuchte bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor ihr Glück und wollte die große Liebe finden. In dem Format sorgte sie jedoch immer wieder für Aufsehen. Weil sie sich schon als Bachelorette beworben hatte, zweifelten viele ihrer Mitstreiterinnen und Bachelor David Jackson an ihrer Intention. Auch bei den Fans kam die Brünette nicht so gut an. Aber woran lag das? Chiara ist mit dem Schnitt der Show ziemlich unglücklich!

"Der Schnitt der gesamten Staffel hat mich verletzt und es verletzt mich auch immer noch. Aber es ist so, ich kann das nicht ändern", erklärt sie in ihrer Instagram-Story im Rahmen eines Q&As. Sie wisse, dass nichts in eine Sendung geschnitten werden kann, das nicht passiert sei. "Ich finde, wenn man die Staffel wirklich objektiv schaut, sieht man, dass ich nicht böse, nicht gehässig, nicht gemein, nicht hetzend [war], dass ich nichts Negatives tue." Es seien fast ausschließlich kühle, selbstbewusste oder subjektive Momente von ihr aneinander geschnitten worden, wodurch sie sehr unsympathisch gewirkt habe.

"Es gab Momente, da war ich unsympathisch, absolut. Ich verstehe auch, dass ich in bestimmten Situationen unsympathisch bin", gesteht sich Chiara ein. "Wenn ich an einem Tisch sitze, mit Menschen, die Lügen über mich verbreitet haben, dann bin ich nicht nett zu diesen Leuten und dann darf ich auch gerne mal unsympathisch sein", rechtfertigt sich die 26-Jährige. "Aber Momente, in denen ich liebevoll und süß und bemüht war, die sind viel zu kurz gekommen", erklärt sie.

Anzeige

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Chiara

Anzeige

Instagram / xphiara Chiara Dülberg, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de