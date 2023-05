Hilary Swank feierte ihren ersten Muttertag mit Zwillingen

Was für ein wunderschönes Muttertagsgeschenk! Hilary Swank (48) gab 2022 ihre erste Schwangerschaft mit Zwillingen bekannt. Die 48-Jährige hat sich schon lange Kinder gewünscht. Im April 2023 durfte sie dann endlich ihre gesunden Babys auf der Welt begrüßen. Mit ihrem Mann Philip Schneider und den zwei Kindern ist ihr Familienglück perfekt. Nun konnte die Schauspielerin bereits ihren ersten Muttertag als Mama feiern.

In ihrer Instagram-Story ließ sie am Sonntag ihre Fans an diesem besonderen Tag teilhaben. Die frisch gebackene Mama zeigte ihrer Community die wunderschönen Geschenke, welche sie zu ihrem Ehrentag als Mutter bekommen hat. Die zweifache Oscar-Preisträgerin zeigte einen Anhänger mit der Aufschrift "Mama" in die Kamera. "Frohen Muttertag an alle", sagte sie in dem Kurzvideo.

Bereits 2006 sprach die Filmproduzentin von ihrem Wunsch nach einer Familie. Damals war sie noch mit Chad Lowe verheiratet. "Ich möchte auf jeden Fall eines Tages Kinder haben. Das ist definitiv etwas, worüber ich schon als sehr, sehr junges Mädchen immer nachgedacht habe", erklärte sie gegenüber dem People Magazine.

Schauspielerin Hilary Swank mit ihren neu-geborenen Babys

Hilary Swank, Februar 2023

Schauspielerin Hilary Swank und ihr Mann Philip Schneider

