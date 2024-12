Zwillinge mit 48: Hilary Swank fühlt sich frisch wie 30

Hollywood-Star Hilary Swank (50) genießt ihr Leben als Mutter offenbar in vollen Zügen. Die Schauspielerin brachte im April 2023 Zwillinge zur Welt, die auf die Namen Aya und Ohm hören. In der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" schwärmte die zweifache Oscar-Preisträgerin davon, wie sehr sich ihr Alltag seither verändert hat. Vor allem die Weihnachtszeit bekam für sie eine neue Bedeutung: "Letztes Jahr war ihr erstes Weihnachten, aber sie haben nichts mitbekommen. Dieses Jahr haben sie den Baum und die Lichter gesehen – sie waren völlig fasziniert", erzählte Hilary. Für die heute 50-Jährige ist jeder Tag mit ihren 20 Monate alten Kindern "göttlich und ein Segen".

Im Gespräch mit den Moderatorinnen verriet die Schauspielerin auch, dass sie sich durch die Geburt der Zwillinge wie 30 fühle. "Man hört oft, dass alles im Leben mit Kindern wieder neu wird, aber erst wenn man es erlebt, versteht man, was das bedeutet", erklärte sie. Hilary ist seit 2018 mit Philip Schneider, einem Unternehmer, verheiratet. Schon in früheren Interviews bezeichnete sie ihre Kinder als "die größte Freude des Lebens" und fügte hinzu, dass das Muttersein all ihre Erwartungen übertroffen habe. Über ihren 50. Geburtstag, den sie ebenfalls im Kreis ihrer kleinen Familie feiern durfte, sagte Hilary entspannt: "Es ist nur eine Zahl."

Noch vor wenigen Jahren stand Hilary Swank vor allem im Rampenlicht ihrer erfolgreichen Schauspielkarriere. Seit ihrem Durchbruch mit "Boys Don't Cry" und "Million Dollar Baby" zählt sie zu den gefragtesten Darstellerinnen Hollywoods. Trotzdem habe sie lange den Wunsch gehabt, Mutter zu werden, wie sie im Gespräch mit dem Magazin People verriet: "Mein Fokus lag lange auf meiner Karriere, aber ich wusste immer, dass ich Kinder haben wollte." Mit ihrem Ehemann und den Zwillingen genießt Hilary nun ein Leben fernab von Filmsets und öffnet sich in Interviews zunehmend über ihr privates Glück.

Getty Images Hilary Swank und Gerard Butler

Getty Images Hilary Swank während der Paris Fashion Week, Oktober 2024

